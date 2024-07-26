Москвичка перевела 5 млн рублей мужчине, который оказался жительницей Краснодара

В полицию Краснодара поступило сообщение о мошенничестве от жительницы Московской области.

Было установлено, что женщина познакомилась в интернете с военнослужащим, который получил серьезное ранение в командировке, и ему требовались деньги. Она поверила в сложное положение нового знакомого и за несколько месяцев перевела ему на счет более 5 млн рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

В ходе розыска полицейские установили, что к преступлению причастна 32-летняя жительница Краснодара — при общении с пострадавшей она представилась военнослужащим и придумала легенду о полученной травме.

Женщину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Возбудили уголовное дело, мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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