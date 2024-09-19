Ветеран СВО посетил фабрику по пошиву одежды в Краснодаре

Для ветеранов спецоперации по инициативе президента создана программа «Время героев», благодаря которой военные проходят стажировки в государственных учреждениях и посещают предприятия по отраслям.

Фабрику по пошиву одежды, а также завод по разработке «зеленых решений» в утилизации отходов осмотрел Сергей Крившенко. После экскурсии боец поделился первыми выводами.

«Знакомлюсь с работой отделов, предприятий, посещаю их. Сегодня мы посетили прекрасное предприятие, я впечатлен по объему. Людей надо, особенно нашу молодежь, нужно привлекать сюда разными способами», — отметил участник программы «Время героев» Сергей Крившенко.

Благодаря таким встречам происходит обмен опытом, с бойцами делятся секретами управления крупными предприятиями. Это также отличная возможность поближе познакомиться с теми, кто трудится здесь.

«Я четыре года отучилась на закройщика, поэтому пришла сюда и прижилась. У меня одна операция на воротник — от 200 до 300 в день», — поделилась швея четвертого разряда Ольга Квитко.

В рамках стажировки участники СВО также проходят онлайн-обучение. С самого начала проекта у каждого есть личный наставник, чтобы в итоге получилось вырастить своих профессиональных управленцев.

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