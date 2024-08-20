Итоги федеральной программы «Время героев» обсудили на совещании в Краснодаре

Это проект для участников СВО, которые смогут применить весь свой опыт и знания в органах государственной и муниципальной власти.

Одним из участников проекта стал Сергей Крившенко. Во время двухнедельной стажировки в краевом министерстве физической культуры он посетил различные объекты и познакомился со спортивной инфраструктурой региона.

Как отметил министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко, подобный опыт был полезен для обеих сторон.

«Есть специфика отрасли физической культуры и спорта, которая вам послужит, наверное, может быть огранить свои знания и получить дополнительный опыт. В ходе общения и взаимодействия, я думаю, что и мы чему-то научились», — сказал Серафим Тимченко.

Всего заявки на участие в программе «Время героев» подали 44 тыс. человек. Отбор прошли только 83 из них.

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