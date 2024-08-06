Реализация программы «Время героев» стартовала в Краснодарском крае

Кубань в числе регионов, где началась реализация программы, инициированной президентом России, ― «Время героев». Она создана для участников СВО, которые весь свой опыт и знания смогут в будущем применить на разных должностях в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Реализует проект Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж». Участвуют в проекте в крае двое кубанцев. Они обладают личностными и профессиональными качествами, которые сегодня особенно нужны краю. Сейчас они изучают процессы управления на ведущих предприятиях края.

Цель программы ― максимально использовать багаж знаний, опыт и умения стратегически мыслить ветеранов СВО в мирной жизни. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления и командной работе.

«Будет хорошей практикой, когда бывшие участники СВО, которые достигли определенных целей, в дальнейшем займут самые серьезные государственные посты, в разных отраслях экономики. С учетом своего опыта выведут нашу страну на новый рывок вперед», ― отмечает министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Для каждого участника стажировки подготовлена программа с учетом их компетенций. Сегодня для них важно понять процессы управления отраслями в регионе, а также разобраться в том, как работают крупнейшие предприятия края, которые и делают экономику.

Среди них ― Южный завод тяжелого станкостроения. Он выполняет весь спектр оборудования с ЧПУ для обработки металлов. Это настоящий завод-легенда. Все рабочие процессы были досконально показаны участнику проекта во время визита на предприятие.

«Это люди, уже имеющие опыт, профессию, они уже имеют навыки рабочих специальностей, руководителей, конструкторов и технологов ― в зависимости от того, чем занимались до СВО», ― говорит первый заместитель генерального директора Южного завода тяжелого станкостроения Александр Стерхов.

Программа включает в себя как обучение стратегическому планированию и принятию решений, так и практическим навыкам.

«На таком фрезерном станке в день производится порядка 50 деталей разной сложности. Управляется оператором, ему достаточно наладить программу, поставить задачу, а дальше все сделает техника», ― сообщает корреспондент Николай Тихий.

Чтобы вся техника, коллектив, логистика заработали эффективно и бесперебойно, нужно умелое управление. Именно руководитель должен уметь ставить правильные задачи, мыслить логически и четко планировать ― это лишь небольшая часть его работы. Участники СВО во время стажировки учатся именно этому ― эффективному управлению. Пришло «Время героев», чтобы дать экономикам регионов новые возможности для развития и роста.

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