Кондратьев встретился с участниками проекта «Время героев» в Краснодаре

Кадровый проект реализуется по инициативе президента России. Губернатор стал наставником для двух бойцов СВО — Сергея Крившенко и Дмитрия Сидоренко.

Вениамин Кондратьев обсудил с участниками проекта программу их стажировки. Так, в ближайшие три месяца они будут погружаться в работу министерств и районов Кубани по выбранной специализации.

Крившенко родился на Дальнем Востоке, сейчас служит в Москве. Сидоренко — родился на Кубани. По словам губернатора, зоне спецоперации они проявили себя надежными командирами и патриотами.

Кондратьев отметил, что у Крившенко и Сидоренко хорошие перспективы, поскольку в органах власти нужны идейные, сильные духом люди, нацеленные на результат.

«Офицеры уже доказали, что дело их жизни – служение Отечеству и народу. Есть у них главное – любовь к Родине. Профессиональные навыки Сергей и Дмитрий приобретут во время обучения в программе и у нас на практике. Считаю, именно таким людям можно будет доверить наш край и Россию», ― написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Мы должны стать партнерами, делать общую работу, чтобы регион оставался стабильным и сильным. Это наша стратегическая задача. Стажировка поможет вам приобрести необходимые навыки. Хотя я уверен, опыт ― дело наживное, главное ― это сила духа, характер ― вот что выходит на первый план», ― цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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