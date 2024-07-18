В Краснодаре бойцам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

На Кубани вручения проходят примерно каждые 2-3 месяца. В регионе уже более 400 военных, у которых есть такой документ.

На встречу пригласили не только ветеранов СВО вместе со своими семьями, но и шесть Героев России. В их числе референт управления президента по общественным вопросам Алексей Романов.

«Человек должен понимать и ощущать главное ― то, что он не зря воевал, защищал интересы нашей страны. Вручение удостоверений ветеранов боевых действий как раз возможность поблагодарить людей за ратный труд», ― отметил референт управления президента РФ по общественным вопросам Алексей Романов.

«После первого контракта я обратился в фонд «Защитники Отечества», подал сюда документы, получил удостоверение ветерана боевых действий», ― рассказал ветеран боевых действий Мамикон Маркосян.

С удостоверением ветерана участники СВО могут получать ежемесячные выплаты и различны льготы.

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