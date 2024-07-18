В Краснодаре расширили меры поддержки для семей участников СВО
Общество
18.07.2024 13:30
Такое решение приняли 18 июля на очередном заседании депутатов Гордумы. В нем принял участие глава краевой столицы Евгений Наумов.
По словам мэра Краснодара, теперь меры поддержки семей участников специальной военной операции будут распространяться не только на детей и жен, но и на родителей, бабушек и дедушек.
«Пока наши герои защищают Родину, наш долг — заботиться об их близких», — подчеркнул Евгений Наумов в Telegram.
Согласно нововведению, матерям и отцам, бабушкам и дедушкам участников спецоперации полагается:
- отдых и оздоровление в санаториях Черноморского побережья с трансфером туда и обратно;
- проживание с питанием в Центре «Источник» в Горячем Ключе;
- вручение подарков к Международному дню пожилых людей.
Читайте также: контрактники из Геленджика могут получить 1 млн 445 тыс. рублей выплаты.