В Краснодаре расширили меры поддержки для семей участников СВО

Такое решение приняли 18 июля на очередном заседании депутатов Гордумы. В нем принял участие глава краевой столицы Евгений Наумов.

По словам мэра Краснодара, теперь меры поддержки семей участников специальной военной операции будут распространяться не только на детей и жен, но и на родителей, бабушек и дедушек.

«Пока наши герои защищают Родину, наш долг — заботиться об их близких», — подчеркнул Евгений Наумов в Telegram.

Согласно нововведению, матерям и отцам, бабушкам и дедушкам участников спецоперации полагается:

отдых и оздоровление в санаториях Черноморского побережья с трансфером туда и обратно;

проживание с питанием в Центре «Источник» в Горячем Ключе;

вручение подарков к Международному дню пожилых людей.

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