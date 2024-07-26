Ветеран СВО не смог попасть домой из-за сломавшегося лифта в Краснодаре

Жильцы многоэтажки на улице Генерала Трошева пожаловались на неработающий лифт. Система подъема работает с перебоями уже почти год, доставляя массу неудобств жильцам.

Особенно остро проблема встает для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для родителей с маленькими детьми.

Проблемы с лифтом в доме уже давно, его периодически ремонтируют, но работает механизм недолго. Ольга Макаренко ― супруга участника СВО. Сейчас муж находится в отпуске по ранению. У него серьезная травма ноги. Передвигаться по ступенькам ему проблематично.

«До 2:00 не могли попасть в дом, у нас просто не работал ни один лифт. Вызвать ни одну службу мы не могли. Только потом, когда дозвонились в различные инстанции, оставили кучу сообщений, нам пошли навстречу ― приехали и открыли лифт», ― сетует жительница дома Ольга Макаренко.

В многоэтажном доме живут и маломобильные люди, и пенсионеры. Все оказались в заложниках бездействия управляющей компании.

«Нескончаемые ступеньки вверх. Подняться на 16 этаж не всегда легко даже мне, молодому парню, что уж говорить о пенсионерах, людях с детьми, которым необходимо ежедневно преодолевать такую трудность», ― сообщает корреспондент Николай Тихий.

Ольга и Александр Королец проживают в доме уже второй год, сейчас супруги ждут ребенка, а проблема нерабочего лифта обрела новый смысл. Накануне будущая мать застряла между этажами, и провела в замкнутом пространстве более двух часов, спасать ее пришлось мужу.

«Факты» позвонили в диспетчерскую аварийной службы. Там порекомендовали обратиться в управляющую компанию, а представители компании в свою очередь ― к начальнику участка.

― Сегодня занимаемся четвертым подъездом, потом третий, второй, первый. Сначала поедет пассажирский, потом грузовой. Либо сегодня вечером, либо завтра с утра, но один точно уже поедет.

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