На резкие перепады напряжения пожаловались жители микрорайона Бытха в Сочи

В многоквартирном доме на улице Лесной на протяжении месяца происходят резкие перепады напряжения до 110 В. Это случается каждые 20-40 минут. Ответа от подрядной организации, которая занимается авариями на этом участке, пока нет.

Первый скачок напряжения съемочная группа «Фактов» зафиксировала у жителя дома на Лесной, 6 ― Данилы Валова. Мультиметр есть в каждой семье этого дома. После скачка приборы фиксируют, как напряжение медленно поднимается, через время опять падает, и так во всех квартирах, а их 90.

«Кондиционер включаешь, 10 минут, и он просто умолкает. Лампочка мигает, мы отключаем все. У меня муж сердечник, ему просто дышать нечем», ― сетует жительница дома Светлана Чукова.

Первыми не устояли холодильники. Сразу в нескольких квартирах они вышли из строя. В семье Валовых решили не рисковать техникой.

«Чтобы холодильник не сломался, люди установили стабилизатор, но напряжение постоянно падает, и даже он не спасает», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

У жительницы дома Светланы Растокиной сломался телевизор.

«От перепада электроэнергии сгорел. Мня пришлось вызывать мастера. Лампочки перегорели от перепада», ― говорит Растокина.

Общедомовое напряжение не входит в нормативы. Не первый год люди живут с этой проблемой. Энергосбой на Лесной, 6 произошел четыре года назад. Тогда был обрыв кабеля, дом переключили на резервный источник. В июне этого года все повторилось.

«Месяц назад нас отключали от электричества, подключили резервную линию ― мощностей не хватает», ― отмечает житель дома Александр Соломонов.

Аварийными ситуациями на участке занимается подрядная компания «Орионэнергогрупп», от которой помощи жильцы так и не дождались. За гаражом, где велись работы в июне, до сих пор все раскопано.

«После этого резерв кинули с соседнего дома. Они просто подключили по цепочке к соседним дому. У нас проблемы с электричеством с тех пор», ― сетует Соломонов.

За ответами «Факты» пошли в офис подрядной организации. Там от комментариев отказались, заявив о необходимости отправить письмо-запрос в головной офис, что и было сделано, но и там вышел отказ. В ответе указано, что компания не имеет отношения к «Орионэнергогрупп» в Сочи. Повторные звонки подрядчику ситуацию тоже не прояснили.

В Россетях подтвердили, что адреса и Лесная, 6, и Лесная, 7 ― стоят на балансе «Орионэнергогрупп». Теперь жители домов будут обращаться за помощью в краевую прокуратуру и суд.

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