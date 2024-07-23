На Кубани третий энергоблок ТЭС «Ударная» планируют запустить в августе

Мощность третьего энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае — 110 МВт.

«Мы его очень ждем. Коллеги обещают в ближайшее время ввести в эксплуатацию. К сожалению, возникли некие сложности. Изначально должны были ввести под новый год, потом в феврале. Сейчас обещают к концу августа», — заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Он добавил, что третий энергоблок позволит облегчить ситуацию с нехваткой генерации, однако не сможет покрыть весь дефицит по региону — 150–250 МВт в пиковую нагрузку.

В состав генерирующего оборудования войдет первая газовая турбина большой мощности ГТД-110М отечественного производства — ее изготавливает Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех.

Проект создания ТЭС «Ударная» планировали с 2015 года, соглашение о создании станции подписали в феврале 2019 года.

Первый энергоблок мощностью 227 МВт планировали ввести в апреле 2021 года, но запуск перенесли из-за изменения технических характеристик на 1 марта 2024 года. Второй энергоблок мощностью 228 МВт ввели 1 апреля 2024 года. После введения третьего блока суммарная мощность станции составит 560 МВт, сообщает «РБК Краснодар».

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