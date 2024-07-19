Для стабилизации энергоснабжения на юге России отложат ремонт оборудования

Министерство энергетики РФ сместит плановые ремонтные работы генерирующих мощностей с лета на сентябрь.

Такая мера позволит стабилизировать ситуацию с электроснабжение в южных регионах страны, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Сейчас там, где это возможно, сильно сузили ремонтную кампанию, сместили. Попросили всех сместиться ближе к сентябрю, на время пиковых нагрузок», — сказал Грабчак.

Он отметил, что сместить сроки плановых ремонтов получается не везде. Так, один из блоков на Ростовской АЭС уже был в стадии ремонта, когда второй блок аварийно отключили. Вместе с рекордным потреблением в пиковые температуры и плановым ремонтом на Новочеркасской ГРЭС это привело к веерным отключениям в Краснодарском крае, Ростовской области и на Северном Кавказе.

По словам замминистра, графики ограничения действительно вынужденные — они помогают предотвратить серьезные последствия для системы. Постоянными и ровными они не будут — ограничения будут действовать только на пиковые периоды потребления электроэнергии, сообщает «РБК Краснодар».

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