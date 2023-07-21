Ветеран-освободитель Краснодара Ольга Рыбкина отметила 101-летие

Почетному гражданину Краснодара, ветерану Великой Отечественной войны Ольге Рыбкиной 21 июля исполнился 101 год.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил ветерана в соцсетях.

«Большая честь для меня от лица всех горожан поздравить со 101-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, участницу освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, Почетного гражданина Краснодара, прекрасного врача Ольгу Трофимовну Рыбкину. Не один десяток лет именинница посвятила людям, работая в Первой городской больнице.

Военным медиком она прошла по фронтовым дорогам, спасая жизнь и здоровье бойцов. Победу встретила в Берлине. Боевые ордена и медали — яркое подтверждение ее заслуг. Низкий поклон Ольге Трофимовне! Крепкого здоровья, теплоты и заботы родных и близких!», — написал Наумов в Telegram.

Ольга Рыбкина родилась в станице Крыловской Ленинградского района. Когда началась война, Рыбкина была студенткой краснодарского медицинского училища. Досрочно окончив его в 1942 году, девушка ушла на фронт на должность санинструктора.

Она принимала участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Кавказа и Краснодара, Украины, Белоруссии, Польши, а также участвовала в параде освободителей города на улице Красной в 1943 году.

Победу Рыбкина встретила в Берлине, где оставила свою подпись на стенах Рейхстага.

После демобилизации Рыбкина вернулась в Краснодар и долгое время работала в Первой городской больнице. После выхода на пенсию работала в Совете ветеранов Центрального округа, помогала участникам Великой Отечественной войны.

В 2020 году Рыбкиной присвоили звание Почетного гражданина Краснодара. Сейчас ветеран живет с дочерью. У нее двое внуков и двое правнуков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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