Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Илью Щеглова

Почетный житель Курганинского района 19 июля отмечает 100-летний юбилей.

«Наш земляк ушел на фронт в октябре 1941 года в 18 лет. Он служил в артиллерии, участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу и Германию. В одном из боев уничтожил расчет пулемета противника. За успешное выполнение этого приказа в июле 1944 года Ивана Павловича наградили медалью «За отвагу». За четыре месяца до Великой Победы ветерана ранили на территории фашисткой Германии — 9 Мая он встретил в Чехословакии. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

После войны Илья Щеглов вернулся на родину и женился. Позже он работал крановщиком, уезжал работать на целину. Сейчас несмотря на возраст он встречается с молодежью и детьми, рассказывает о годах Великой Отечественной войны.

В числе наград ветерана — орден Отечественной войны I степени, нагрудный знак «Отличник артиллерии», медали Жукова и «За победу над Германией».

В 1935 году Илья Щеглов посадил грушу на улице Чапаева — сейчас там заложили Сад Памяти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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