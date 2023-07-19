Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Илью Щеглова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-s-vekovym-yubileem-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny-ilyu-shheglova
Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Илью Щеглова
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Почетный житель Курганинского района 19 июля отмечает 100-летний юбилей.

«Наш земляк ушел на фронт в октябре 1941 года в 18 лет. Он служил в артиллерии, участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу и Германию. В одном из боев уничтожил расчет пулемета противника. За успешное выполнение этого приказа в июле 1944 года Ивана Павловича наградили медалью «За отвагу». За четыре месяца до Великой Победы ветерана ранили на территории фашисткой Германии — 9 Мая он встретил в Чехословакии. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

После войны Илья Щеглов вернулся на родину и женился. Позже он работал крановщиком, уезжал работать на целину. Сейчас несмотря на возраст он встречается с молодежью и детьми, рассказывает о годах Великой Отечественной войны.

В числе наград ветерана — орден Отечественной войны I степени, нагрудный знак «Отличник артиллерии», медали Жукова и «За победу над Германией».

В 1935 году Илья Щеглов посадил грушу на улице Чапаева — сейчас там заложили Сад Памяти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев вручил дипломы выпускникам-лейтенантам Краснодарского университета МВД России.

Статьи
Всероссийский Шерлок Холмс: 88 лет Василию Ливанову
Всероссийский Шерлок Холмс: 88 лет Василию Ливанову
К 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Любовь — это сердце всего…
К 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Любовь — это сердце всего…
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июля
Что такое туннельный синдром и как это лечится
Что такое туннельный синдром и как это лечится
Пить трижды в день: самые полезные травы для почек
Пить трижды в день: самые полезные травы для почек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях