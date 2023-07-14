Кондратьев вручил дипломы выпускникам-лейтенантам Краснодарского университета МВД России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Краснодарского университета МВД России.

Глава региона обратился к выпускникам и отметил, что теперь они — офицеры полиции, представители власти. Это высокая честь и огромная ответственность.

«Вам предстоит противостоять преступности, коррупции, экстремизму, твердо защищать закон. Помните, что от вашей работы зависит безопасность региона, его экономическое развитие и процветание. Люди, которые носят погоны, обязаны обеспечить единство народа, не допустить разобщения — в этом наша сила и успех. Отдельные слова благодарности преподавателям и командирам за то, что передали знания и опыт», — сказал губернатор.

Начальник Краснодарского университета МВД РФ Александр Симоненко сообщил, что дипломы о высшем профессиональном образовании вручают 293 курсантам. Всем слушателям присвоили квалификации «специалист» и очередное специальное звание «лейтенант полиции». Обучение с отличием завершили 35 выпускников.

«В строю 96 специалистов для ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 93 для подразделений территориальных органов внутренних дел Северо-Кавказского Федерального округа, наши выпускники убывают к местам службы в 32 региона России», — сказал Симоненко.

Также лейтенантов с успешным окончанием университета поздравил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Всего в этом году Краснодарский университет МВД России, его Крымский и Ставропольский филиалы выпустил 415 лейтенантов полиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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