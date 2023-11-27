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Ветер на Кубани начнет постепенно стихать во второй половине дня 27 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veter-na-kubani-nachnet-postepenno-stihat-vo-vtoroj-polovine-dnya-27-noyabrya
Ветер на Кубани начнет постепенно стихать во второй половине дня 27 ноября
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Территория Краснодарского края 27 ноября окажется под влиянием холодной тыловой части активного южного циклона, который уходит на север.

Небо прояснится, но пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает. Во второй половине сильнейший ветер начнет постепенно стихать.

«Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что около нормы. В понедельник кратковременные дожди и +5…+7 °С», — сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Читайте также: семь штормовых предупреждений действуют на Кубани.

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