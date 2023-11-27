Ветер на Кубани начнет постепенно стихать во второй половине дня 27 ноября

Территория Краснодарского края 27 ноября окажется под влиянием холодной тыловой части активного южного циклона, который уходит на север.

Небо прояснится, но пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает. Во второй половине сильнейший ветер начнет постепенно стихать.

«Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что около нормы. В понедельник кратковременные дожди и +5…+7 °С», — сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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