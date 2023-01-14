Весной под Новороссийском откроется новое кладбище
Общество
14.01.2023 08:52
Новое кладбище откроется в станице Раевской. Еще в прошлом году специалисты управления по развитию территорий провели вынос его границ и секторов.
Сроки открытия кладбища назвал глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местных жителей.
Глава города-героя отметил, что кладбище в Раевской уже запроектировано, под него зарезервирован земельный участок. Осталось обеспечить его инфраструктурой, подъездными путями. Однако открытие напрямую сопряжено с новым генеральным планом Новороссийска.
При этом, мэр выразил уверенность, что весной текущего года кладбище в станице Раевской откроют.
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