Весной под Новороссийском откроется новое кладбище

Новое кладбище откроется в станице Раевской. Еще в прошлом году специалисты управления по развитию территорий провели вынос его границ и секторов.

Сроки открытия кладбища назвал глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местных жителей.

Глава города-героя отметил, что кладбище в Раевской уже запроектировано, под него зарезервирован земельный участок. Осталось обеспечить его инфраструктурой, подъездными путями. Однако открытие напрямую сопряжено с новым генеральным планом Новороссийска.

При этом, мэр выразил уверенность, что весной текущего года кладбище в станице Раевской откроют.