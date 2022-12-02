В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
Общество
02.12.2022 17:04
Оцифровку городских кладбищ в Новороссийске обсудили на совещании при участии министерства экономики Краснодарского края и разработчика программного обеспечения, сообщила вице-мэр Новороссийска Эльвира Кальченко.
Цифровизация кладбищ позволит отображать захоронения людей в виртуальном пространстве. Каждый желающий сможет найти нужный участок на кладбище, введя фамилию, имя и отчество умершего.
Для цифровизации городских кладбищ Новороссийска создадут базу захоронений. Это поможет контролировать каждое место и исключить возможность заработка на бесконтрольных захоронениях.
«Вся информация будет в открытом доступе, а уже привычные ритуальные услуги станут доступны для заказа онлайн — от получения разрешения на захоронение до благоустройства могилы», — написала Кальченко в Telegram.
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