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Весной на срочную службу в армию РФ по-прежнему продолжат призывать парней с 18 лет, а не с 21

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vesnoj-na-srochnuyu-sluzhbu-v-armiyu-rf-prodolzhat-prizyvat-parnej-ot-18-let
Весной на срочную службу в армию РФ по-прежнему продолжат призывать парней с 18 лет, а не с 21
Фото пресс-службы ЮВО

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране поэтапно повысят призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст с 27 до 30 лет.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что запланированные возрастные изменения призыва на срочную службу в ВС РФ не коснутся грядущего весеннего призыва.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — цитирует Картаполова РИА «Новости».

Читайте также: численность Вооруженных сил РФ увеличат до 1,5 млн человек. Об этом 17 января сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании.

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