Весной на срочную службу в армию РФ по-прежнему продолжат призывать парней с 18 лет, а не с 21
Политика
19.01.2023 11:11
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране поэтапно повысят призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст с 27 до 30 лет.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что запланированные возрастные изменения призыва на срочную службу в ВС РФ не коснутся грядущего весеннего призыва.
«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — цитирует Картаполова РИА «Новости».
Читайте также: численность Вооруженных сил РФ увеличат до 1,5 млн человек. Об этом 17 января сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании.
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