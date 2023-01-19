Весной на срочную службу в армию РФ по-прежнему продолжат призывать парней с 18 лет, а не с 21

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране поэтапно повысят призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст с 27 до 30 лет.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что запланированные возрастные изменения призыва на срочную службу в ВС РФ не коснутся грядущего весеннего призыва.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — цитирует Картаполова РИА «Новости».

Читайте также: численность Вооруженных сил РФ увеличат до 1,5 млн человек. Об этом 17 января сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании.