Численность Вооруженных сил РФ увеличат до 1,5 млн человек

Об этом 17 января сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что обеспечить безопасность государства и защитить критические важные объекты страны возможно только за счет усиления структурных компонентов ВС РФ. Он добавил, что все мероприятия по увеличению численности Вооруженных Сил России нужно синхронизировать со строительством необходимой инфраструктуры.

Кроме того, в ближайшее время сформируют армейский корпус в Карелии, две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ и три мотострелковые дивизии в Сухопутных войсках. Также создадут два новых территориальных объединения — Ленинградский и Московский военные округа. Отдельные группировки войск появятся на территориях новых регионов РФ.

Масштабные изменения в структуре ВС РФ планируют провести в течение 2023-2026 годов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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