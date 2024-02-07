Весной 2024 года 15 низкопольных троллейбусов пополнят автопарк в Новороссийске

Новые троллейбусы белорусского производства «Ольгерд» обладают увеличенным автономным ходом. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об этом 7 февраля.

Если на дороге возникнут посторонние дорожно-транспортные происшествия или отключится воздушно-кабельная контактная сеть, транспорт без проблем преодолеет такие участки и продолжить движение по маршруту, подчеркнул глава города.

Троллейбусы — в полной комплектации, включающей кондиционеры салона и кабины водителя, системы автоматического пожаротушения и контроля токоутечки со звуковой и световой сигнализацией, систему видеонаблюдения и учета пассажиров, мультимедийную систему в салоне и систему «Говорящий город». Двери оснащены «теплыми» кнопками и системой противозащемления пассажиров.

Прибытие первого троллейбуса запланировано в следующем месяце. До середины апреля в город доставят еще 14 единиц техники.

«Сейчас начата работа по распределению новых троллейбусов по маршрутам и составлению нового расписания движения», — написал Кравченко в Telegram.

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