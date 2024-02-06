Проезд в общественном транспорте Сочи станет бесплатным 7 февраля

Льготный проезд в автобусах курорта на один день сделают в честь 10-летнего юбилея проведения зимних Олимпийских игр.

В течение дня 7 февраля проезд станет бесплатным в 14 автобусных маршрутах: № 105, 105С, 105Э, 535, 535Э, 539, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 558 и 560.

«Маршруты связывают центр Сочи с Олимпийским парком и горным кластером», — уточнил глава департамента транспорта Сочи Александр Кулик.

В честь юбилея проведения Олимпиады на курорте предусмотрели свыше 40 праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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