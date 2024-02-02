Около сотни декоративных конструкций установят к 10-летию Олимпиады в Сочи

На курорте подготовят тематическое оформление к юбилею Олимпиады и Всемирному фестивалю молодежи. В общей сложности планируют установить порядка 100 декоративных и световых конструкций.

Также в городе продолжают развивать систему уличного освещения — в этом году работы планируются на 30 улицах. В ближайшие два года в планах также замена и установка светильников на более чем 150 территориях.

«Поручил разработать отдельный проект ночной иллюминации для автомобильных мостов и главных транспортных артерий Сочи. Наш город-курорт в любое время суток должен быть красивым и ярким», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

К 10-летию Олимпийских игр в Сочи запланированы три крупных турнира по зимним видам спорта. В общей же сложности к юбилею подготовили около 40 мероприятий.

С 3 февраля в горном кластере Сочи стартует XII зимняя Спартакиада учащихся России 2024 года. В этот день пройдут первые состязания по сноуборду. На 4 февраля запланировали состязания по фристайлу, 6 февраля — по горнолыжному спорту. С полной программой можно ознакомиться на сайте.

С 7 февраля в горном кластере стартует II Всероссийская Спартакиада— 2024 между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста. Соревнования пройдут на 12 спортобъектах в пяти регионах. Это Челябинская, Тюменская, Свердловская области, Красноярский и Краснодарский край.

В 19 спортивных дисциплинах по 16 видам спорта сразятся 2,5 тыс. участников со всей России. Будет разыграно 107 комплектов наград. Торжественное открытие Спартакиады состоится 7 февраля на главной площади горнолыжного курорта «Роза Хутор». Соревнования продлятся по 18 февраля включительно. Соревнования будут включать в себя турниры по бобслею, скелетону. Отдельно в рамках Спартакиады 12 и 13 февраля в Центре санного спорта «Санки» пройдут соревнования по санному спорту.

Состязания пройдут как в личном, так и в командном зачете. На старт выйдут и спортсмены-юниоры. Вход на мероприятия свободный, при себе необходимо иметь паспорт.

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» 10 февраля пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани». Вход тоже свободный. Для зрителей подъем по канатной дороге до спорткомплекса будет осуществляться по льготному тарифу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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