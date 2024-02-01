Новый экскурсионный маршрут к 10-летию Олимпиады запустили в Сочи

Экскурсионная программа «10 лет олимпийского сияния Сочи» включает в себя Олимпийский парк, горный кластер и этнопарк «Моя Россия».

Первую экскурсию по новому маршруту провели 1 фераля. Первыми участниками экскурсии стали сочинские студенты.

Экскурсия начинается с посещения Олимпийского парка. После этого туристы перемещаются в горный кластер, где в период Олимпиады прошли соревнования по многим зимним видам спорта. В ходе экскурсии гостям представляют 11 олимпийских объектов и этнопарк «Моя Россия». Протяженность нового маршрута составляет 55 км, продолжительность экскурсии — от четырех до пяти часов.

К юбилею Олимпиады подготовили порядка 40 крупных мероприятий во всех районах города.

«В предстоящие праздничные дни в Сочи подготовлена большая программа открытых мероприятий для всех жителей и гостей Сочи, чтобы продемонстрировать сочинское гостеприимство и вместе окунуться в незабываемую олимпийскую атмосферу, которую помогают создать спортсмены, творческие коллективы и волонтеры», — цитирует начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова ТАСС.

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