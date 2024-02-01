Протяженность пляжей в Сочи планируют увеличить почти в два раза до 2044 года

Согласно Генплану до 2044 года протяженность пляжей в Сочи планируют увеличить более чем на 70%.

За 10 лет с момента проведения Олимпиады в Сочи количество благоустроенных пляжей выросло с 87 до 170. В настоящее время курорт располагает 41 км благоустроенной береговой линии. Протяженность экотроп и маршрутов возросла с 60 км в 2014 году до 150 в 2024.

«Генпланом предусмотрено 30 км под новые пляжи. По программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года предусмотрено 230 мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности Сочи, в том числе развитие велосипедных маршрутов протяженностью 25,3 км», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Помимо этого в горном кластере курорта ведется строительство и благоустройство нового вело-пешеходного маршрута с зонами отдыха. Этот маршрут соединит поселок Красная Поляна со всеми горнолыжными курортами Сочи. Первый участок маршрута протяженностью 1,5 км открыли в декабре 2023 года. Второй — протяженностью 4,5 км — планируют открыть в феврале текущего года. Ведется проектирование третьего участка в 1,5 км. Он ведет к ж/д вокзалу «Роза Хутор».

Сообщается также, что жители Сочи поддерживают еще один флагманский проект — объединение горнолыжных курортов с поселком и железнодорожной станцией сетью канатных дорог, сообщает ТАСС.

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