Около 20 млрд рублей инвестируют в Приморскую набережную в Сочи

Проведение масштабных работ по реконструкции Приморской набережной мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с представителями разработчика проекта во время объезда Центрального района, а также архитекторами и экологами.

Глава города подчеркнул, что Приморская набережная является одной из визитных карточек курорта.

«Для нас важно, что проект обновления одной из главных территорий для отдыха в основе своей содержит предложения и пожелания наших гостей и жителей», — сказал Копайгородский.

Реконструкцию Приморской набережной планируют разделить на два этапа. На первом из них работы выполнят на 500 метрах набережной и пляже «Маяк». Там увеличат пляжную полосу до 30 метров, демонтируют буны и установят волноломы. Работы на этом этапе займут восемь месяцев. Их планируют завершить уже к лету 2025 года.

На втором этапе займутся реконструкцией участка набережной в 1,3 км — до Парка им. Фрунзе. Около 10 млрд рублей потребуется на благоустройство и еще столько же, что улучшить на пляжах гидрозащиту, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: вся инфраструктура, созданная в Сочи к Олимпийским играм 2014 года, используется на 100%. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский