Мэр Сочи: вся инфраструктура, созданная к Олимпиаде-2014, используется на 100%

Десятилетний юбилей открытия зимних Олимпийских игр в Сочи отмечают с 1 по 7 февраля. В честь Олимпиады на курорте пройдут различные мероприятия.

Для проведения Олимпийских игр в Сочи 15 лет назад начали масштабные строительные работы. На курорте построили 360 км трасс с мостами и 22 тоннелями, 200 км железнодорожного полотна, около 700 км инженерных сетей, горнолыжные курорты с канатными дорогами, а также 42 гостиницы.

«Вся инфраструктура, которую создавали в период подготовки к Олимпийским играм, используется сегодня на 100%. Ее содержат на должном уровне», — цитирует мэра Сочи Алексея Копайгородского РИА «Новости».

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