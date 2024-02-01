Три почтовые марки к 10-летию Олимпиады в Сочи выйдут 6 февраля

На почтовых марках изображены спортобъекты Олимпийского парка — дворец зимнего спорта «Айсберг», стадион «Фишт» и дворец спорта «Большой».

К 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года создали три почтовые марки с изображением важнейших объектов Олимпийского парка — дворца зимнего спорта «Айсберг», стадиона «Фишт» и дворца спорта «Большой». На полях марочного листа изображены фигуристы и хоккеисты.

В почтовое обращение марки поступят 6 февраля. Также будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Сочи Краснодарского края, а также картмаксимумы, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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