Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три почтовые марки к 10-летию Олимпиады в Сочи выйдут 6 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-pochtovye-marki-k-10-letiyu-olimpiady-v-sochi-vyjdut-6-fevralya
Три почтовые марки к 10-летию Олимпиады в Сочи выйдут 6 февраля
Фото t.me/mcusochi

На почтовых марках изображены спортобъекты Олимпийского парка — дворец зимнего спорта «Айсберг», стадион «Фишт» и дворец спорта «Большой».

К 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года создали три почтовые марки с изображением важнейших объектов Олимпийского парка — дворца зимнего спорта «Айсберг», стадиона «Фишт» и дворца спорта «Большой». На полях марочного листа изображены фигуристы и хоккеисты.

В почтовое обращение марки поступят 6 февраля. Также будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Сочи Краснодарского края, а также картмаксимумы, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае за 2023 год модернизировали 72 сельских почтовых отделения.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях