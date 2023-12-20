В Краснодарском крае за 2023 год модернизировали 72 сельских почтовых отделения

Почта России ремонтирует отделения в небольших населенных пунктах страны по поручению президента России. Запланированная программа уже близится к завершению.

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В текущем году на Кубани модернизировали 72 сельских почтовых отделений, всего в РФ — почти 1,3 тыс. В них выполнили ремонт помещений и расширили доступность услуг для местных жителей.

Так, в почтовых отделениях обновили фасады, установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, системы отопления и кондиционеры. Особое внимание уделили безбарьерной среде. Входы в отделения оборудовали кнопками вызова персонала и пандусами с поручнями, а дверные проемы расширили.

В тех населенных пунктах, где выполнить ремонт отделения не представляется возможным, строят новые помещения из быстровозводимых конструкций, сообщает пресс-служба УФПС Краснодарского края.

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