Около 6,5 тыс. многоквартирных домов отремонтировали за 10 лет на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе реализуется программа по ремонту многоэтажек.

По словам главы Кубани, за 10 лет в крае провели ремонт почти 6,5 тыс. многоквартирников. Выполнили более 1,8 тыс. различных видов работ, многие из которых — обновление крыш, фасадов или инженерных систем — коснулись почти каждого третьего объекта, попавшего в краевой план.

«Капитальный ремонт касается не только крупных городов, но и отдаленных станиц, что является одним из преимуществ программы. Всего условия проживания улучшили более полумиллиона человек», — подчеркнул губернатор.

В ходе ремонта многоквартирных домов применяют оборудование отечественного производства, в большинстве случаев работы проводят местные подрядчики. При этом Вениамин Кондратьев поручил уделять срокам завершения работ особое внимание, чтобы не допускать отставания от плана.

Всего с начала реализации программы в многоэтажках края отремонтировали 3,5 тыс. крыш, 3,4 тыс. инженерных сетей и 1,1 тыс. фасадов. Также в почти тысяче домов заменили 2,6 тыс. лифтов.

В этом году региональный Фонд капитального ремонта завершил работы на более чем тысяче многоэтажек — это самый большой показатель за все время действия программы. Кубань находится среди регионов-лидеров по числу домов, где завершили капремонт по краткосрочному плану этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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