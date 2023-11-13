Кондратьев: более 1 тыс. домов капитально отремонтируют в этом году на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 ноября провел расширенное планерное совещание о ходе капремонта многоэтажек.

В совещании приняли участие сенатор РФ от Краснодарского края Алексей Кондратенко, вице-губернаторы и руководители краевых министерств.

Глава региона рассказал о том, что в этом году планируют отремонтировать 1 тыс. 57 многоквартирных домов.

«Это самый большой объем работ за все время действия региональной программы капремонта. 95% от плана уже выполнили. Осталось привести в порядок еще 48 домов. Работы нужно завершить к 1 декабря», — сказал Кондратьев.

Губернатор также отметил, что для выполнения плана к началу зимы есть все необходимое — достаточное количество стройматериалов, техники, оборудования и рабочих. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к работам важно привлекать местных подрядчиков.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, на объектах работают компании, включенные в реестр из 183 квалифицированных подрядных организаций. Всего в этом году к капремонту многоквартирных домов привлекли 29 подрядчиков. Из них 80% — это кубанские компании.

По данным Фонда развития территорий Кубань по итогам первого полугодия по числу домов, где завершили ремонт по краткосрочному плану года, вошла в тройку регионов-лидеров и уступила только Москве и Московской области.

Глава региона отметил, что необходимо обеспечить стабильное выполнение планов капремонта, для этого надо работать с опережением.

«Любое отставание вызывает нарекание и недовольство людей. В этом году количество жалоб на капремонт снизилось на 26% по сравнению с 2022 годом. Однако каждое обращение — это сигнал для нас», — сказал губернатор и привел в пример Приморско-Ахтарск, где ремонт крыши начали в феврале и растянули на 3 месяца.

Кондратьев обратился к главам муниципалитетов с просьбой вместе с жильцами контролировать качество и сроки работ.

Кроме того, глава Кубани поручил разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых МДК, так как программа капремонта позволяет привести улицы и кварталы к единому стилю, чтобы сформировать внешний вид городов и станиц.

«Сегодня в регионе нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов, поэтому необходимо продумать соответствующий механизм. Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета», — сказал губернатор.

Разработкой единых требований займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.

С 2014 года в крае отремонтировали более 6 тыс. многоквартирных домов, заменили 2,6 тыс. лифтов в 962 домах. В итоге условия проживания улучшились у 500 тыс. кубанцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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