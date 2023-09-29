Кубань входит в топ-3 регионов России по числу отремонтированных домов

Об этом 29 сентября сообщил замглавы Краснодарского края Андрей Прошунин.

По словам вице-губернатора, в регионе сейчас ремонтные работы проводят в более чем 150 многоэтажках. При этом в 873 многоквартирных домах, которые входили в план на текущий год, капитальный ремонт уже завершили.

«Условия проживания за 9 месяцев этого года улучшили около 50 тыс. человек», — подчеркнул Прошунин.

По итогам работ в многоэтажках привели в надлежащее состояние крыши и фасады, около 560 внутридомовых инженерных систем, а также заменили почти 230 лифтов. Краткосрочный план выполнили в 20 районах края.

Параллельно завершается подготовка к капремонту строений по плану на 2024 год. Продолжаются торги по отбору подрядчиков для этих работ. В 16 районах контракты уже заключили, в 7 из них приступили к ремонту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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