Более 750 многоквартирных домов из плана на 2023 год отремонтировали в Краснодарском крае

Краткосрочный план по капремонту МКД на Кубани выполнен более чем на 70%, это выше показателей прошлого года.

Капремонт жилых домов уже выполнили в 16 муниципалитетах. В ближайшее время этот список пополнят Геленджик, Абинский, Северский, Белореченский, Каневской, Красноармейский, Кореновский, Курганинский и Тимашевский районы.

«Только за последнюю неделю завершили работы в 20 домах. Благодаря проведенному капремонту условия проживания уже улучшили около 35 тыс. человек. На данный момент в крае завершили работы в 755 многоквартирных домах из плана 2023 года», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

В большинстве домов обновили крыши, в каждом третьем — фасады, а в 76 домах заменили 213 лифтов. Помимо этого, отремонтировали 500 внутридомовых инженерных систем.

Всего в 2023 году в планах обновить свыше 1 тыс. 60 многоквартирных домов Кубани на сумму 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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