Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству отремонтированных домов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 июля сообщил, что в регионе выполнили больше половины годового плана капремонта.

В настоящее время Краснодарский край занимает третье место среди субъектов РФ по количеству отремонтированных домов из плана капремонта этого года. Показатели лучших регионов опубликованы на сайте Фонда развития территорий.

Первое место занимает Московская область, второе — Москва.

«В крае уже отремонтировали 562 объекта. Из них успешная приемка прошла в 486 многоквартирных домах из плана этого года. Строители идут по графику, где-то даже с опережением. Несмотря на то, что в этом году — самые масштабные объемы за все время действия программы, темпы ее реализации высокие — на 30% выше прошлогодних показателей. В 13 районах ремонты уже завершили. На обновление домов идут средства, накопленные жителями. Поэтому работы — на особом контроле», — сказал Кондратьев.

На данный момент отремонтированы 180 фасадов зданий, 409 крыш, свыше 320 инженерных систем. Кроме того, установили 169 лифтов. Работы продолжаются еще в 386 многоквартирных домах в разных городах и районах Кубани.

Параллельно ведется подготовка к 2024 году. В 16 муниципалитетах утверждены планы работ. В Тихорецком, Павловском и Белоглинском районах определили подрядчиков.

В общей сложности в текущем году на Кубани планируется провести свыше 1 тыс. 750 видов работ в 1 тыс. 60 многоэтажках. Это самый большой объем за все время действия программы. Впервые финансирование составляет почти 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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