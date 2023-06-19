Краснодарский край занял 14 место в рейтинге регионов по доходам населения

Согласно результатам исследования, по итогам 2022 года 9% жителей Кубани живут за чертой бедности. За год этот показатель снизился на 0,7 процентных пункта.

Так, в крае отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,84. При этом Кубань заняла самую высокую строчку списка среди регионов ЮФО. К примеру, соседние Адыгея и Ростовская область расположились на 25 и 33 местах рейтинга соответственно. Первые строчки списка заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Кроме того, в исследовании сообщается, что в регионах обновились исторические минимумы по безработице, также оказалась минимально низкой доля живущих за чертой бедности. Однако в целом доходы жителей РФ по итогам прошлого года снизились на 1%, сообщает РИА «Новости».

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