Путин: в 2022 году из черты бедности в России вышли 1,7 млн человек

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 16 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства отметил, что пенсии, социальные выплаты, МРОТ и прожиточный минимум в стране индексируют относительно роста цен. В конце прошлого года реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту, хоть и скромному.

«В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек. Уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составив 9,8%. Здесь каждый процент имеет значение — это совершенно очевидно», — сказал Путин.

По его словам, в России в прошлом году сохранили ответственную и сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Это позволило выйти на минимальные значения безработицы — 3,3%. Она еще ни разу не была такой низкой в истории РФ.

Путин добавил, что инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах. Она составляет 2,9%, сообщает RT.

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