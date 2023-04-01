Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексировали на 3,3%
Экономика
01.04.2023 09:19
Коэффициент индексации социальных пенсий утвержден в размере 1,033.
Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в Минтруда отмечали, что индексация на 3,3% проводится в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум.
Решение об индексации затронет около 4 млн человек, сообщает РБК.
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