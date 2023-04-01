Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексировали на 3,3%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsialnye-pensii-v-rossii-s-1-aprelya-proindeksirovali-na-3-3
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексировали на 3,3%
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Коэффициент индексации социальных пенсий утвержден в размере 1,033.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Минтруда отмечали, что индексация на 3,3% проводится в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум.

Решение об индексации затронет около 4 млн человек, сообщает РБК.

Читайте также: на Кубани установили одинаковый размер единовременной выплаты всем участникам СВО.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Что такое дробное питание: правда и мифы
Что такое дробное питание: правда и мифы
8 советских мультиков, над которыми плачут взрослые
8 советских мультиков, над которыми плачут взрослые
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
  2. Вывески на иностранном языке нормативно ограничат в Краснодаре
  3. В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях