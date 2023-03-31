На Кубани установили одинаковый размер единовременной выплаты всем участникам СВО
Размер единовременной выплаты составит 100 тыс. рублей для всех жителей Краснодарского края, участвующих в спецоперации на Украине, вне зависимости от подразделения, в котором они служат.
Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он отметил, что ранее единовременная краевая выплата полагалась только тем, кто служит в именных «краснодарских» подразделениях.
«Это было несправедливо. На фронте, бок о бок сражаются кубанские военнослужащие. Выполняют одинаковые боевые задачи, бьют врага и рискуют жизнями в одних окопах. Но одним выплата была положена, а другим нет», — сказал депутат.
Он сообщил, что 23 февраля обратился в администрацию Краснодарского края и лично поговорил с губернатором Вениамином Кондратьевым.
«Благодарю Вениамина Ивановича Кондратьева, Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов Краснодарского края за то, что оперативно приняли все необходимые меры и восстановили справедливость!», — написал Гусев в Telegram.
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