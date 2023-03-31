Боевые задачи в рамках СВО выполняют порядка 4,5 тыс. казаков Кубанского войска

В Войсковом соборе Александра Невского в Краснодаре прошел совет атаманов Кубанского казачьего войска.

В мероприятии участвовали депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. А также более 70 атаманов казачьих отделов и районных обществ Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Абхазии и директора кадетских корпусов.

«На данный момент в стране сформировали 13 казачьих добровольческих отрядов. Среди них три — Кубанского казачьего войска. В специальном учебном центре «Кубань» инструкторы на высоком уровне обучают бойцов различным направлениям подготовки в течение месяца. Большое спасибо вам за профессионализм», — сказал Долуда.

В ходе заседания, в частности, обсудили вопросы поддержки казаков, участвующих в СВО. А также увековечивание памяти погибших, перспективы развития казачьего образования, взаимодействие с Ассоциацией казачьих вузов России, экономическую деятельность.

«Боевые задачи в рамках специальной военной операции выполняют порядка 4 тыс. 500 казаков Кубанского войска. Из них более 1 тыс. 600 — представители Союза казачьей молодежи Кубани. Войском собрали и отправили свыше 1 тыс. 250 т гуманитарных грузов. В крае проводят акцию «Своих не бросаем». Благодаря ей десятки тысяч единиц различной экипировки, технических средств, средств связи и других вещей, необходимых на передовой, были доставлены адресатам», — сказал Власов.

На Кубани постоянно проводятся акции «Письмо солдату» и «Письмо казаку-добровольцу». В них приняли участие свыше 25 тыс. казачат. В школах, классах и кадетских корпусах создаются «Парты Героев», мемориальные уголки. А также стенды, таблички об участниках спецоперации на Украине.

Вице-губернатор Александр Власов сообщил, что в 73 образовательных учреждениях создали музеи, посвященные героям СВО.

«К примеру, в Армавирском аграрно-технологическом техникуме открыли целую «Аллею Памяти Славы». Курганинский кадетский корпус оформляет экспозиции в музее учреждения. Она откроется 15 апреля. В Кубанском кадетском корпусе подобный проект будет реализован ко Дню Победы», — сказал Власов.

В текущем году в образовательных учреждениях Кубани провели 885 уроков, посвященных участникам спецоперации. Участие в этих мероприятиях приняли свыше 300 тыс. школьников, студентов и кадет. В рамках Всероссийского проекта «Разговоры о важном» ведутся занятия, направленные на патриотическое воспитание, встречи с участниками и ветеранами боевых действий.

Казаки 550 первичных и районных обществ и участники Союза казачьей молодежи Кубани помогают семьям участников СВО.

В завершение мероприятия Долуда наградил нагрудными крестами «За заслуги перед российским казачеством» походного священника иеромонаха Никифора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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