Весна в феврале: аномальное тепло до +20 °С сохранится на Кубани в начале недели

Территорию Краснодарского края 12 февраля накроет северо-восточная периферия обширного антициклона.

Антициклон оградит регион от дождевых туч, а температура воздуха превысит норму и будет близка к аномально высокой.

«Температура воздуха +18…20 °С. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что около нормы. Во вторник без осадков и +17…19 °С», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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