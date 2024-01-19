Вещание телеканала «Кубань 24» временно прервалось из-за обрыва электроснабжения

Днем 19 января несколько улиц в районе стадиона «Кубань» в центре Краснодара остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.

Отключение произошло около 14:45 на линии 6–10 кВ. Из-за повреждения на линии оказались обесточены ТП-870 и еще около 20 трансформаторных подстанций.

В связи с отключением электричества вещание телеканала «Кубань 24» приостановлено. Предположительно, устранение неисправности займет около 2 часов.

Без света остались улицы Короленко, Карасуно-Набережная, переулок Правды, Радио, переулок Широкий, Казачья, Железнодорожная, Суворова, Братьев Дроздовых, Дмитриевская дамба, Переходная, Гоголя, Базовская дамба, Корницкого, Ломоносова, Головатого, Северная, Шевченко и Новороссийская, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в АО «НЭСК».

UPD: Вещание телеканала восстановлено в 15:35.

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