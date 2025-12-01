Вещание новой радиостанции «Кубань» стартовало 1 декабря

Это значимый момент для медиахолдинга «Кубань24» — новое СМИ и второе радио. Право на частоту выиграли в январе 2025 года. Сейчас это уникальный информационно-музыкальный проект, где представлены новые и адаптированные программы.

Радиостанция работает в Краснодаре на частоте 99,4 МГц, а также в интернете. Звучание разнообразно, можно даже послушать телепрограммы «Кубань 24».

«Десятки проектов, которые посвящены уникальным деятелям науки, искусства, литературы, истории. С удовольствием посмотрели телезрители эти проекты, а сейчас на радио «Кубань» появится аудиоформат этих проектов», — отмечает редактор радиостанции «Кубань» Лилия Гикало.

Перед этим нужно было сначала получить частоту. Решение о создании радиостанции «Кубань» приняли в конце 2024 года. Уже в январе 2025-го медиахолдингу удалось обойти федеральные компании и выиграть частоту. Этого удалось достичь благодаря основной идее, отвечающей современным запросам.

«Мы выбрали концепцию про идентификацию каждого человека, живущего на Кубани, про идентификацию себя с родной землей. Мне кажется, что это правильная мысль, именно это и легло в основу победы за частоту», — отмечает генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

После такого триумфа практически год ушел на подготовку. Сформировали музыкальную библиотеку, закупили и установили современное оборудование, оформили эфирную студию.

«Здесь отличная звукоизоляция. Для этого установили специальные сэндвич-панели. Неслышно, что происходит снаружи и нет эха внутри, как бы ты ни кричал. Это идеальные условия для работы радиоведущего», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Традиционными рецептами кубанской кухни поделится со слушателями Святослав Касавченко — известный кулинарный блогер и автор двух книг про еду. Это лишь один из проектов, которые подготовили сотрудники медиахолдинга — порядка 20 профессионалов со всех отделов.

«Программа — это попытка рассказывать о достаточно простых рецептах. Они все укладываются в 3-4 минуты. Я уверен, что рассказа хватит, если человек захотел — он приготовил», — говорит заместитель генерального директора медиахолдинга «Кубань 24» Святослав Касавченко.

Роман Мокропуло признался, что радио «Кубань» исполнило его детскую мечту. Теперь он и радиоведущий. В программе «Рома у руля» расскажет все про автомобили.

«Расскажу, как устроены те или иные проблемные двигатели и коробки передач, как сэкономить при эксплуатации автомобиля. Поделюсь своим житейским опытом», — отмечает телеведущий «Кубань 24» Роман Мокропуло.

Еще для слушателей будут звучать более 1 тыс. русскоязычных песен: от рока до шансона. Главный редактор станции отметил, что это радио с мужским характером, но и с женской аудиторией.

«Сформировали свой пул программ, которые очень понравится жителям Краснодарского края. Надеемся, что мы вскоре не только Краснодар охватим, но и в крупные города и станицы региона зайдем», — подчеркивает главный редактор радиостанции «Кубань» Юрий Степанов.

Эти планы осуществимы. Сейчас же можно сказать, что для медиахолдинга — это исторический момент: рождение нового СМИ.

