Программа телеканала «Кубань 24» одержала победу в конкурсе «ТЭФИ-капитал»

Выпуск программы «Босс, есть вопрос!» победил в номинации «Телепрограмма».

Премия «ТЭФИ-капитал» ежегодно присуждается за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса. В этом году первое место занял выпуск журналистки «Кубань 24» Марии Татариновой — «Босс, есть вопрос!» о бизнесе по обжарке кофе. Режиссером-постановщиком выступала Татьяна Ивлева.

За победу в финале боролись также журналисты телеканала «Пятница» и «РБК. Уфа».

Каждый выпуск программы «Босс, есть вопрос!» рассказывает о конкретном виде бизнеса. В том числе, поднимает острые проблемы и дает варианты их решения. В процессе герой зачитывает случайно выпавший вопрос, а затем делится ценным опытом, особенностями ведения конкурентной борьбы. Также может озвучивать суммы стартового капитала, чистой выручки или финансовых потерь.

В победившем в «ТЭФИ-капитал» выпуске герой проекта — Александр Яровой. Он является чемпионом России по дегустации кофе среди бариста. За 10 лет он запустил несколько успешных кофеен по всей России, а два года назад занялся обжаркой зерен в Краснодаре.

В программе он объяснил, почему сейчас кофе стремительно дорожает, а кофейни продолжают открываться. А также поделился, какой стартовый капитал нужен, чтобы открыть подобный бизнес на Кубани.

Посмотреть выпуск можно на Rutube по ссылке.

Читайте также: журналист «Кубань 24» вышел в финал конкурса «ТЭФИ-Регион».

Подпишись, здесь всегда интересно.