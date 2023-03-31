Весенний призыв 2023: сроки и подробности

Президент России Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно документу, во время весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ планируют привлечь 147 тыс. человек.

Весенняя призывная кампания в России пройдет с 1 апреля по 15 июня. Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

О подробностях и нововведениях в весеннем призыве рассказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Вторая волна мобилизации

Владимир Цимлянский опроверг все слухи о второй волне мобилизации. Он добавил, что таких планов у Генштаба нет, добровольцев и мобилизованных хватает для выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Где будут служить призывники

Контр-адмирал сообщил, что для прохождения службы всех призывников отправят в пункты постоянной дислокации на территории РФ. В зону специальной военной операции их направлять не будут.

— Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и отмобилизованных военнослужащих вполне достаточна, чтобы решать поставленные перед ними задачи.

Кроме того, треть призывников отправят в учебные соединения и части. Там в течение пяти месяцев они будут осваивать современную военную технику и военно-учетную специальность. После обучения военнослужащих отправят в войска.

— Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что срочников не будут отправлять на службу в ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

— В новых субъектах РФ призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты.

Повестка на «Госуслуги»

С 1 апреля срочников начнут оповещать о призыве на «Госуслугах».

— Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток.

Закон о повышении призывного возраста

На весеннем призыве в этом году законопроект о повышении призывного возраста не отразится, заявил Андрей Картаполов.

— Новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу.

По его словам, законопроект только планируют рассмотреть после 17 апреля, а принять уже в ходе весенней сессии в Госдуме.

— Это сложный законопроект. Он связан с тем, что нам необходимо получить относительно него мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти, поэтому мы его направили в рассылку. Окончание срока предоставления отзывов — 15 апреля.

Электронная база постановки на воинский учет

Единую электронную базу сформировали, чтобы не допустить необоснованный призыв, сообщил Владимир Цимлянский. Данные Минобороны РФ получало в электронном виде. Также их дублировали на бумажных носителях.

— В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде.

Цитаты по РИА «Новости».

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