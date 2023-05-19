Весенний поллиноз: врач рассказал, что нельзя есть при аллергии на пыльцу

У людей, страдающих поллинозом, может возникнуть перекрестная аллергия на некоторые продукты. Также определенная пища способна усиливать аллергические реакции.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что аллергенами для страдающих поллинозом являются растительные белки в пыльце. Похожие вещества могут находиться в зерновых, фруктах и ягодах. Так поллиноз становится причиной и пищевых аллергий.

«При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть основной аллерген или нет. Самая частая перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло», — рассказал аллерголог.

Перекрестная аллергия может проявляться по-разному и иногда она бывает сильнее, чем на пыльцу.

«Есть люди, которые вообще не реагируют на яблоки, хотя чувствительны к цветению березы. Есть те, кто страдает от аллергии на пыльцу березы и при этом реагирует практически на все фрукты и ягоды. Кто-то при перекрестной аллергии может употреблять термически обработанные продукты: например, свежее яблоко человек съесть не может, но может съесть повидло. Это все индивидуально», — сказал Болибок.

Есть продукты, которые способны усилить любую аллергию, в том числе и на пыльцу. Это бобовые. В горохе, фасоли, сое содержится много усиливающего воспаление гистамина.

«Если аллергик употребляет продукты с высоким содержанием гистамина, у него может снизиться порог чувствительности. Он будет реагировать на совершенно незначительные доли аллергенов, которые иначе не вызывали бы у него никакой реакции», — предупредил врач.

Вылечившись от основной аллергии, человек избавится и от перекрестной. Поэтому аллергикам стоит сдать анализ, выявляющий, какой аллерген является ведущим, а какие — перекрестными, сообщает радио Sputnik.

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