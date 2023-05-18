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Не в тонусе: диетолог рассказала, почему слабеют мышцы желудка и можно ли их «накачать»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-v-tonuse-dietolog-rasskazala-pochemu-slabeyut-myshtsy-zheludka-i-mozhno-li-ih-nakachat
Не в тонусе: диетолог рассказала, почему слабеют мышцы желудка и можно ли их «накачать»
Фото Sora Shimazaki, pexels.com

Регулярное переедание и продолжительные голодовки могут ослабить мышцы желудка и привести к серьезным последствиям. Первыми признаками того, что орган «не в тонусе» станут изжога, боль, отрыжка и тошнота.

Об этом и опасностях, которые несет снижение тонуса мышц желудка, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Диетолог напомнила, что стенку желудка формируют, в частности, мышцы, выполняющие важную роль в процессе пищеварения. Именно сокращения мышц позволяют механически обработать пищу и «отправить» ее в кишечник. Для сохранения тонуса мышц нужно регулярно и сбалансированно питаться. Переедание и жесткие самоограничения недопустимы, иначе стенки желудка потеряют тонус, перистальтика ослабеет и разовьется гипотония.

«Она чаще возникает у истощенных и слишком худых людей при неправильном, однообразном питании, а также при регулярном переедании, которое приводит к растяжению стенок желудка. Также существует редкое заболевание — атония желудка. Это внезапное ослабление тонуса мышц, вплоть до полного его отсутствия. Может возникнуть на фоне острого инфаркта миокарда, перитонита, пневмонии, после сложных операций», — сказала Арзуманян.

При нарушении функционирования мышц желудка возникает синдром быстрого насыщения. В этом случае даже малое количество еды вызывает ощущение, что человек переел, а также изжогу, боль в животе, отрыжку, тошноту, рвоту, неприятный запах изо рта. При снижении тонуса мышц желудка диетолог советует есть пять-шесть раз в день небольшими порциями. Важно съедать в один прием не более двух блюд и не есть одновременно жидкую и твердую пищу.

«Еда готовится на пару или тушится, предпочтение отдается супам-пюре, разваренным кашам, рубленому мясу птицы или кролика. «Накачать» мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно», — сказала диетолог.

Также она напомнила, что при любых нарушениях работы ЖКТ нужно обращаться к врачу, сообщает радио Sputnik.

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