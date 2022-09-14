Вертолеты Ка-52 ВС РФ уничтожили баржу с солдатами ВСУ, пытавшуюся пересечь Днепр

Видео канала «Кубань 24»

Российские ударные боевые вертолеты Ка-52 поразили десант ВСУ при попытке форсирования Днепра в районе Запорожской атомной электростанции. Видеозапись этого боя Министерство обороны России предоставило 14 сентября.

Во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске противника и уничтожить наступающие силы в районе ЗАЭС. Цель поразили с помощью ракет «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого — в кормовую часть баржи.

Как сообщили пилоты, экипаж обнаружил надводную цель на удалении 15 км, затем доложили в группу боевого управления, откуда поступила команда уничтожить объект. Цель была поражена, тем самым пилоты не допустили захвата государственного стратегически важного объекта.

Затем группа российских вертолетов продолжила выполнять боевую задачу по поддержке наземных сил с воздуха, охране и обороне атомной электростанции.

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