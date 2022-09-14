Политолог Игорь Панарин: казаки из отряда «Кубань» действовали под Красным Лиманом как настоящие герои

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Об этом рассказал российский политолог, радиоведущий, член Академии военных наук и Экспертного совета комитета по делам СНГ Совета Федерации Игорь Панарин.

По словам политолога, казаки Кубанского казачьего войска из подразделения «Барс», он же отряд «Кубань», сдержали под Красным Лиманом наступающие войска ВСУ и иностранных наемников, которые в 10 раз превосходили их численностью.

«Отряд «Кубань» — именно они предотвратил прорыв фронта и проблемы большие для нас. Поэтому хочется сказать — молодцы, кубанцы. Это были настоящие герои, один к десяти они сдержали этот натиск иностранных наемников», — сказал Игорь Панарин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман. Крупная группировка противника пошла в наступление на Красный Лиман 11 сентября. Их отбросили казаки из отряда «Кубань».