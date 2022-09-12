Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
Крупная группировка противника пошла в наступление на Красный Лиман 11 сентября. Их отбросили казаки из отряда «Кубань».
«Вчера многочисленные силы противника, состоящие из двух батальонно-тактических групп, усиленных двумя танковыми ротами, а также свыше чем тысячью националистами из территориальных батальонов и польско-британскими наемниками, состоящими в частных военных компаниях, начали форсировать реку Северский Донец у Красного Лимана, обстреливать город из танков и артиллерии прямой наводкой и сегодня в 00:20 перешли в массированное наступление», — сообщил замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в Telegram.
Заместитель губернатора добавил, что возле города завязался ожесточенный бой, в котором казаки из отряда «Кубань» проявили героизм и отбросили на 6 км превосходящие силы противника.
«Потерь у отряда «Кубань» за сутки нет, казаки продолжают сражаться и выполнять боевые задачи с честью, не давая противнику захватить Красный Лиман», — добавил Власов.
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