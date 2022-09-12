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Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман

Происшествия
12.09.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-iz-otryada-kuban-otrazili-ataku-protivnika-na-krasnyj-liman
Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
Фото t.me/vlasovkuban

Крупная группировка противника пошла в наступление на Красный Лиман 11 сентября. Их отбросили казаки из отряда «Кубань».

«Вчера многочисленные силы противника, состоящие из двух батальонно-тактических групп, усиленных двумя танковыми ротами, а также свыше чем тысячью националистами из территориальных батальонов и польско-британскими наемниками, состоящими в частных военных компаниях, начали форсировать реку Северский Донец у Красного Лимана, обстреливать город из танков и артиллерии прямой наводкой и сегодня в 00:20 перешли в массированное наступление», — сообщил замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в Telegram.

Заместитель губернатора добавил, что возле города завязался ожесточенный бой, в котором казаки из отряда «Кубань» проявили героизм и отбросили на 6 км превосходящие силы противника.

«Потерь у отряда «Кубань» за сутки нет, казаки продолжают сражаться и выполнять боевые задачи с честью, не давая противнику захватить Красный Лиман», — добавил Власов.

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