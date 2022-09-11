На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок
Об этом 11 сентября рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Шестой энергоблок АЭС остановили в ночь на 11 сентября. Отключение провели в мягком, безопасном режиме около 4:00.
Ранее Карчаа заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.
Несмотря на остановку последнего энергоблока, электроснабжение Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен», — цитирует Волгу «Интерфакс».
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