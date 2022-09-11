Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок

Происшествия
11.09.2022 10:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zaporozhskoj-aes-ostanovili-poslednij-rabotavshij-energoblok
На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок
Фото unsplash.com

Об этом 11 сентября рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Шестой энергоблок АЭС остановили в ночь на 11 сентября. Отключение провели в мягком, безопасном режиме около 4:00.

Ранее Карчаа заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.

Несмотря на остановку последнего энергоблока, электроснабжение Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен», — цитирует Волгу «Интерфакс».

Читайте также: предприятия Кубани собрали строительные материалы для восстановления соцобъектов Донбасса.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях