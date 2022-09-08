Предприятия Кубани собрали строительные материалы для восстановления соцобъектов Донбасса
Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов для восстановления соцобъектов доставил в город Рубежное ЛНР более 70 т стройматериалов.
Собрать стройматериалы помогли кубанские производители «Губский кирпич», «Новоросцемент», «Югстройкровля» и другие. Жители Рубежного могут получить строительные материалы и для самостоятельного восстановления своих домов.
«Для восстановления в полном объеме работы детских садов и школ в Рубежном требуется серьезная адресная помощь со стройматериалами. Жители Краснодарского края собрали гуманитарный конвой с цементом, кирпичом, гипсокартоном, кровельными материалами, которые необходимы чтобы в полном объеме восстановить деятельность пострадавших от обстрелов тяжелой артиллерии социальных объектов», — сообщил Сергей Алтухов.
Кроме того, сейчас остро стоит вопрос с восстановлением стекол в домах. По словам депутата, стройматериалы помогут частично решить этот вопрос.
«Соцобъекты работают, несмотря на разрушения перекрытий и выбитые стекла. Люди продолжают жить в своем городе и никуда не хотят уезжать. И их можно понять. Наша задача — оказать всю возможную помощь, чтобы привычный ход жизни был налажен», — добавил парламентарий.
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