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Предприятия Кубани собрали строительные материалы для восстановления соцобъектов Донбасса

Общество
08.09.2022 18:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/predpriyatiya-kubani-sobrali-stroitelnye-materialy-dlya-vosstanovleniya-sotsobektov-donbassa
Предприятия Кубани собрали строительные материалы для восстановления соцобъектов Донбасса
Предприятия Кубани собрали строительные материалы для восстановления соцобъектов Донбасса

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов для восстановления соцобъектов доставил в город Рубежное ЛНР более 70 т стройматериалов.

Собрать стройматериалы помогли кубанские производители «Губский кирпич», «Новоросцемент», «Югстройкровля» и другие. Жители Рубежного могут получить строительные материалы и для самостоятельного восстановления своих домов.

«Для восстановления в полном объеме работы детских садов и школ в Рубежном требуется серьезная адресная помощь со стройматериалами. Жители Краснодарского края собрали гуманитарный конвой с цементом, кирпичом, гипсокартоном, кровельными материалами, которые необходимы чтобы в полном объеме восстановить деятельность пострадавших от обстрелов тяжелой артиллерии социальных объектов», — сообщил Сергей Алтухов.

Кроме того, сейчас остро стоит вопрос с восстановлением стекол в домах. По словам депутата, стройматериалы помогут частично решить этот вопрос.

«Соцобъекты работают, несмотря на разрушения перекрытий и выбитые стекла. Люди продолжают жить в своем городе и никуда не хотят уезжать. И их можно понять. Наша задача — оказать всю возможную помощь, чтобы привычный ход жизни был налажен», — добавил парламентарий.

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